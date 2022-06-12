أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 3.94712، العملة مقابل الريال الواحد 0.25340

– الدولار: 3.75202، العملة مقابل الريال الواحد 0.26652

– درهم إماراتي: 1.02149، مقابل الريال الواحد 0.97897

– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.69742

– دينار أردني: 5.29205، مقابل الريال الواحد 0.18896

– دينار كويتي: 12.23276 مقابل الريال الواحد 0.08176

– دينار بحريني: 9.95610، مقابل الريال الواحد 0.10045

– الريال القطري: 1.03049، مقابل الريال الواحد 0.97041

-الدرهم المغربي: 0.37624مقابل الريال الواحد 2.66065

– الجنيه المصري: 0.20056، مقابل الريال الواحد 4.98610