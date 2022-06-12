  • الأحد 12 يونيو

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الشركة السعودية للصناعات العسكرية توفر وظائف شاغرة

الشركة السعودية للصناعات العسكرية توفر وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة السعودية للصناعات العسكرية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) عن توفر وظائف في الشركة وشركة الإلكترونيات المتقدمة (إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية) توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات بالرياض.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية( لشركة الإلكترونيات المتقدمة) هي :

1- مسؤول أنظمة Unix / Linux
2- مُحلل ضمان الجودة واختبار البرمجيات

3- أخصائي دعم البرامج
4- مطوّر برامج

5- أخصائي هندسة برمجيات
6- استشاري SharePoint

الوظائف (الشركة السعودية للصناعات العسكرية):
1- مدير الجودة
2- مهندس تصميم أول

3- مهندس تصميم ميكانيكي
4- مدير التصميم الفني

وأفادت الشركة بأن طريقة التقديم من خلال الرابط التالي:
الوظائف (شركة الإلكترونيات المتقدمة): هنا 

الوظائف (الشركة السعودية للصناعات العسكرية):هنا


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