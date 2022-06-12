فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة السعودية للصناعات العسكرية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) عن توفر وظائف في الشركة وشركة الإلكترونيات المتقدمة (إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية) توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات بالرياض.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية( لشركة الإلكترونيات المتقدمة) هي :

1- مسؤول أنظمة Unix / Linux

2- مُحلل ضمان الجودة واختبار البرمجيات

3- أخصائي دعم البرامج

4- مطوّر برامج

5- أخصائي هندسة برمجيات

6- استشاري SharePoint

الوظائف (الشركة السعودية للصناعات العسكرية):

1- مدير الجودة

2- مهندس تصميم أول

3- مهندس تصميم ميكانيكي

4- مدير التصميم الفني

وأفادت الشركة بأن طريقة التقديم من خلال الرابط التالي:

الوظائف (شركة الإلكترونيات المتقدمة): هنا

الوظائف (الشركة السعودية للصناعات العسكرية):هنا