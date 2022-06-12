مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع

الرياض(صدى):

أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الأحد، على تراجع بنسبة 2.2 % مغلقا عند 12322 نقطة (- 282 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.4 مليار ريال.

وشهدت الجلسة تراجعا لأغلب الأسهم المتداولة، تقدمها سهم “أرامكو السعودية” بنسبة 3 % عند 39.20 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 7.3 مليون سهم.

وتراجعت أسهم “مصرف الراجحي” و”سابك” و”الأهلي السعودي” بنسب تراوح بين 1 و2 %، وهبط سهم “اللجين القابضة” اليوم بنسبة 9 % عند 63 ريالا.

وأنهت أسهم “مجموعة صافولا” و”كيمانول” و”التصنيع الوطنية” و”الاستثمار” و”المجموعة السعودية” و”دار الأركان” و”كيان السعودية” و”البحري” تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 3 و6 %.

وتصدر سهما “صادرات” و”بحر العرب” تراجعات اليوم بالنسبة القصوى.

في المقابل، تصدر سهم “اس تي سي” ارتفاعات اليوم بنسبة 7 % عند 107 ريالات، وسط تداولات نشطة بلغت نحو 19 مليون سهم، وبقيمة 2.05 مليار ريال، تمت عن طريق أكثر من 37 ألف صفقة.

وكانت الشركة قد أعلنت عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 150 % ليصل إلى 50 مليار ريال.

وفيما يخص الصناديق المتداولة، ارتفع صندوق “البلاد للذهب” بنسبة 2 % عند 10.26 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 215 ألف وحدة.