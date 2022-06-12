فيدال يقترب من الانتقال إلى دوري المحترفين 

وكالات(صدى):

اقترب التشيلي أرتورو فيدال، لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي، من الانتقال إلى أحد أندية دوري المحترفين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن فيدال بات قريباً من الانتقال إلى أحد الأندية الخليجية في الميركاتو الصيفي، حيث يتوقع حصوله على راتب سنوي يصل إلى 8 ملايين يورو.

ومن المقرر أن عقد فيدال ينتهي مع النيراتزوري في صيف عام 2023، ولا تنوي الإدارة الإبقاء على خدماته بعد نهاية عقده، خاصة وأنه فقد مكانه داخل التشكيلة الأساسية.

ومن المقرر أن ينتقل اللاعب التشيلي إلى صفوف النصر، الذي يرغب في تدعيم خط الوسط، خاصة بعد المستوى المتواضع الذي ظهر عليه المحترف البرازيلي آنسيلمو.