“البيئة” تبدأ بتطبيق منع دخول الإبل إلى المشاعر المقدسة خلال موسم الحج

الرياض(صدى):

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة بتطبيق إجراءات منع دخول الإبل إلى المشاعر المقدسة، وذلك ضمن مجموعة إجراءات احترازية اتخذتها الجهات لمواجهة متلازمة الشرق الأوسط التنفسية “كورونا”.

وأوضح مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، أن منع دخول الإبل إلى المشاعر المقدسة سيكون خلال موسم حج هذا العام؛ خوفًا من إمكان تفشي الفيروس الذي ينتقل من الحيوان إلى الإنسان.

وبيَّن أن الوزارة استعدت لموسم الحج بحزمة إجراءات، من خلال خطة موسم الحج التي تضمنت توفير الكوادر البيطرية المتخصصة التي تعمل على مدار الساعة؛ لفحص الأغنام الواردة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، والتأكد من سلامتها بالكشف ظاهريًّا ومخبريًّا، وإنشاء نقاط تفتيش على مداخل العاصمة المقدّسة بكوادر متخصصة تعمل على منع دخول أي أغنام إلا بعد التأكد من مصدرها وسلامتها، مشيرًا إلى تجهيز سبع فرق في منافذ العاصمة المقدسة (الكعكية، الشميسى القديم، النوارية، الهدا، جعرانه، الحسينيه)، بالإضافة إلى أربع فرق بيطرية ميدانية، لأسواق الأنعام والطوارئ والمساندة، وإمارة منطقة مكة المكرمة.

وأقامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بفرع منطقة مكة المكرمة ورشة عمل في إطار استعدادات الوزارة لموسم حج هذا العام 2022م، بمشاركة فرق الحج البيطرية.

وسلطت الورشة الضوء على أهم الأمراض البكتيرية والفيروسية، وطرق جمع وحفظ العينات لها، حيث هدفت إلى رفع درجة كفاءة وجاهزية الأفراد المشاركين، من خلال تدريبات تخصصية على أعمال فرق الحج البيطرية.

وحث المهندس الغامدي جميع العاملين بموسم حج هذا العام على مضاعفة الجهود؛ لرفع مستوى الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أهمية الدور الحيوي والمستمر الذي تقوم به الوزارة، وسعيها للعمل على توفير الخدمات كافة بما يلامس احتياجات الحجاج وقاصدي المشاعر المقدسة، مثمنًا جهود القائمين على موسم الحج، وتفانيهم وعملهم الدؤوب؛ لرفع سقف الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وضيوف الرحمن.