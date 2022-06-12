الإصابات تهدد الفتح قبل مواجهة الهلال
يخضع لاعبان بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح حاليا للفحوصات الطبية بعد شعورهما بالإصابة قبل المواجهة المرتقبة أمام الهلال ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأجرى اللاعب مراد باتنا فحوصات طبية من أجل شعوره بآلام في موضع إصابته السابقة التي تعرض لها خلال المباراة الودية أمام الشباب.
كما تعرض اللاعب مروان سعدان للإصابة، ما دفع النادي لإرساله لأحد المراكز الطبية المعتمدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
عبدالله[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 11 دقيقة
حمى الله اللاعبين في كل الاندية ……وبالعكس الهلال من مصلحته ان يلعب مع الفتح مكتمل الصفوف …..تذكرون ايام كورونا الفتح فاز على الهلال ويغيب عن فريقه نصف لاعبيه……فكلما اكتملت صفوف الفتح ذلك يعني ان الهلال يكون في يومه في قمة التركيز والعكس صحيح …..وفي النهاية نتمنى الخير للجميع وربنا يبعد عنهم الاصابات
عبدالله[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 11 دقيقة
حمى الله اللاعبين في كل الاندية ……وبالعكس الهلال من مصلحته ان يلعب مع الفتح مكتمل الصفوف …..تذكرون ايام كورونا الفتح فاز على الهلال ويغيب عن فريقه نصف لاعبيه……فكلما اكتملت صفوف الفتح ذلك يعني ان الهلال يكون في يومه في قمة التركيز والعكس صحيح …..وفي النهاية نتمنى الخير للجميع وربنا يبعد عنهم الاصابات