إلتون: تلقيت عرضًا لتدريب أحد أندية دوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

استعرض اللاعب البرازيلي إلتون خوزيه، مساء اليوم، عن تجربة اللاعب في الأندية العربية ودوري المحترفين في المملكة.

وكشف “إلتون” عن تلقيه عرضًا من أجل تولي مهام التدريب بأحد أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفقا لما ذكره لموقع “uol” البرازيلي.

وأكد أنه رفض أن يتولى مهمة التدريب لكونه لا يمتلك الخبرة الكافية لتولي مهمة التدريب، لافتا إلى أنه تميز أثناء وجوده في النصر والهلال.

وأضاف أن الفترة التي قضاها في اللاعب مع أندية السعودية والإماراتية غيرت حياته، كما أنه سعيد باللقب الذي منحه له الجمهور وهو “إلتون آربيا”، لافتا إلى أن النصر هو أكبر أندية المملكة.