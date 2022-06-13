نادي المحاربات النسائي بمكة المكرمة يقيم حفله السنوي

نايف السالم(صدى):

أقام نادي المحاربات الرياضي النسائي بمكة مساء أمس السبت حفله السنوي بحضور مجموعة من الإعلاميين والمشاهير من السوشال ميديا من سناب ويوتيوب وتيك توك وإنستقرام وغيره، وعلى رأسهم مالك النادي الحكم والمدرب الدولي بالاتحاد الدولي لكمال الأجسام ومالك شركة تلاقي للدعايه والاعلان مدير تشغيل وتسويق IGN ، ومدير تشغيل cumicave، ومدير تشغيل kwai، ومالك مجموعة عيون ميساللنظارات ،socialsirs ومتجر 24fitstore للمكملات الكابتن مؤيد طيب.

وأبدى الجميع، خلال جولتهم في النادي، إعجابهم بما شاهدوا من تنظيم داخل هذا المركز من أجهزة لياقة بأنواعها المختلف، فيما ألقت رئيسة النادي ناريمان صباغ كلمة أوضحت فيها ما يقدمه النادي من خدمة تدربية لجميع الفئات العمرية.

وأضافت أن المركز يقدم أيضا خدمة العلاج الطبيعي بعمل التمارين الخاصة بالإصابات المتنوعة التي تحتاج متابعة، مشيرة إلى أن هناك أقسام أخرى منها الرقص وبناء الأجسام وقسم الدفاع عن النفس والبوكس، وذلك بإشراف مدربات متمكنات في هذا المجال، فيما اختتم الحفل بالتقاط صور تذكارية.