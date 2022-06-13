حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

الرياض(صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية قد يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية، فيما تزال الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 25-45كم/ساعة على الجزء الأوسط وبسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي ومن نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.