جستنيه: الهلال والاتحاد يرفع لهما العقال..ويلي بالي بالكم معذورين

نواف السالم(صدى):

أشاد الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه بما قدمه ناديي الهلال والاتحاد في الموسم الجاري من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال جستنيه: ما قدمه نادي الاتحاد متصدر الدوري وإعلامه وجماهيره ترفع له العقال، وما قدمه نادي الهلال الوصيف وإعلامه وجماهيره ترفع له العقال.

وأضاف: أما إعلام يلي بالي بالكم وجماهيره خليهم يفضفضوا، تراهم معذورين إيش يقدروا أكثر من الفضفضة، أرجوكم رجاء خاص اعذروهم، فاقد الشيء لا يعطيه، الحرمان مشكلة.

ويتصدر الاتحاد ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 61 نقطة، متساويًا مع الهلال، الوصيف، وطبقًا للائحة الاتحاد السعودي لكرة القدم، فإنه في حالة استمرار تساويهما في النقاط حتى نهاية الموسم، فإن الهلال يتوج رسميًا بلقب الدوري، مستفيدًا من أفضلية المواجهات المباشرة، بعدما حقق فوزًا على الاتحاد في مباراتي الدور الأول والثاني.