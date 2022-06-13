أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 3.93636، العملة مقابل الريال الواحد 0.25410

– الدولار: 3.75195، العملة مقابل الريال الواحد 0.26653

– درهم إماراتي: 1.02147، مقابل الريال الواحد 0.97898

– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.69865

– دينار أردني: 5.29196، مقابل الريال الواحد 0.18897

– دينار كويتي: 12.23226 مقابل الريال الواحد 0.08176

– دينار بحريني: 9.86310، مقابل الريال الواحد 0.10150

– الريال القطري: 1.03047، مقابل الريال الواحد 0.97043

-الدرهم المغربي: 0.37506مقابل الريال الواحد 2.66902

– الجنيه المصري: 0.19855، مقابل الريال الواحد 5.03663