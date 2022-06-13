أسعار العملات مقابل الريال اليوم
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
– اليورو: 3.93636، العملة مقابل الريال الواحد 0.25410
– الدولار: 3.75195، العملة مقابل الريال الواحد 0.26653
– درهم إماراتي: 1.02147، مقابل الريال الواحد 0.97898
– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.69865
– دينار أردني: 5.29196، مقابل الريال الواحد 0.18897
– دينار كويتي: 12.23226 مقابل الريال الواحد 0.08176
– دينار بحريني: 9.86310، مقابل الريال الواحد 0.10150
– الريال القطري: 1.03047، مقابل الريال الواحد 0.97043
-الدرهم المغربي: 0.37506مقابل الريال الواحد 2.66902
– الجنيه المصري: 0.19855، مقابل الريال الواحد 5.03663
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