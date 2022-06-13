هبوط أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي

وكالات(صدى):

استمرت أسعار النفط، اليوم الاثنين، في تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي، وسط مخاوف بشأن المزيد من التشديد النقدي في الولايات المتحدة لمواجهة ارتفاع التضخم، واحتمالية فرض الصين قيود إغلاق إضافية في ظل سياستها الصارمة لمكافحة فيروس “كوفيد-19”.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 1.70% أو بقيمة 2.08 دولار إلى 119.93 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:02 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 1.72% أو بقيمة 2.07 دولار عند 118.60 دولار للبرميل.