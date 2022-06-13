أب يكتشف أن بناته لسن من صلبة بعد زواج استمر لسنوات طويلة

بكين(صدى):

كشف تشين الذي يعيش في مقاطعة جيانغشي بشرق الصين، بعد فقدان تواصله مع زوجته أن هناك شيئاً ما غريب في علاقتها به، فتتبعها فإذا هي على علاقة برجل آخر، فقام بعمل اختبار أبوه لبناته الثلاث، ليجد أنهن لسن من صلبه بعد زواج دام 16 عامًا .

واستطاع تشين أن يتعقب زوجته إلى فندق في شرق الصين، حيث شاهدها مع رجل آخر، ورغم إنه سامحها لكن قرر لاحقا إجراء “اختبار الأبوة”، ليكتشف أن لا أحد منهن طفله.

وأفادت يو زوجة تشين بأنها لم تغش زوجها على حد قولها، لافتةً أن الأزواج العقيمون يتبنون الأطفال طوال الوقت.

وقالت يو:” هو الآن يقول إنهن لسن كذلك، فما الفرق بينه وبين الحيوان؟”، على حد تعبيرها في محطة تلفزيونية صينية .

وأشار محامي “تشين” إلى إنه قادر على طلاق زوجته إذا كان يعتقد أن أفعالها “أضرت بعلاقتهما بشدة”.

وقال :” القانون لا يشجعه فقط على مطالبة زوجته بتعويض مدفوعات الإعالة والنفقات الأخرى التي دفعها لأطفاله الثلاثة”، لافتًا أنه يمكنه أيضا المطالبة بتعويضات عن المعاناة النفسية.