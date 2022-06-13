فيل ضخم ينهي حياة امرأة ويقتحم جنازتها

نيودلهي(صدى):

شهدت قرية رايبال شرق الهند، قيام فيل عملاق بقتل امرأة سبعينية ولم يتركها بعدما توفيت بل اقتحم مراسم تشييعها وداس عليها.

وحدثت الواقعة حينما كانت المرأة تنقل الماء لمنزلها وأسفر الهجوم عن وفاة السيدة دهساً، بعد فشل الفريق الطبي من إنقاذها، حيث أن الفيل لم يكتف بقتل مورمو، فعاد لموقع إقامة مراسم جنازتها، وبينما كانت عائلتها على وشك حرق جثتها، داس عليها ثانية.

ولم تذكر التقارير أي تفاصيل عن تعرض أشخاص آخرين لأذى من الفيل الذي هرب من موقع الجنازة، وتعتقد السلطات الهندية أن يكون الفيل هاربا من محمية دلما للحياة البرية في ولاية جهارخاند، على بعد 200 كيلومتر من رايبال.