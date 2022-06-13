مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع

الرياض(صدى):

أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الاثنين على تراجع بنسبة 2.2 % مغلقا عند 12053 نقطة (- 269 نقطة)، مسجلا أدنى إغلاق منذ فبراير الماضي، أي منذ 4 أشهر، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8.8 مليار ريال.

وبذلك تتجاوز خسائر السوق السعودي خلال جلستين الـ550 نقطة وبنسبة 4.4 % مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي.

وشهدت الجلسة تراجعا شبه جماعي للأسهم، تقدمها سهما “مصرف الراجحي” و”سابك” بنسبة 2 % عند 91.20 ريال و108.40 ريال على التوالي.

وأغلق سهم “الأهلي السعودي” عند 67.40 ريال (-4 %).

وأنهت أسهم “علم” و”العربي الوطني” و”اتحاد اتصالات” و”معادن” و”بنك الرياض” و”بنك ساب” و”سبكيم العالمية” و”المجموعة السعودية” تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 4 و7 %.

وأغلق سهما “السعودي الفرنسي” و”أسمنت ينبع” عند 47.30 ريال (- 5 %) للأول و36 ريالا (-2 %) للثاني، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.

وتراجعت أسهم “متطورة” و”بحرالعرب” و”الصقر للتأمين” بالنسبة القصوى أو قريبة منها.

في المقابل، ارتفع سهم “أرامكو السعودية” بنحو 1 % عند 39.40 ريال.

وصعد سهم “بوبا العربية” بنسبة 2 % عند 162.60 ريال، عقب الإعلان عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 25 %.