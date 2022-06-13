النصر يرغب في التعاقد مع ستويكوفيتش

نواف السالم(صدى):

توصلت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، لاتفاق مبدئي مع الصربي فلاديمير ستويكوفيتش، حارس الفيحاء، لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا للمعلومات الواردة فإم مسؤولي النصر يستهدفون التعاقد مع ستويكوفيتش، خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث توصلوا لاتفاق مبدئي مع الحارس على أن يتم الإعلان بعد نهاية الموسم، وانتهاء اللاعب من المنافسات مع ناديه الحالي الفيحاء، بحسب “الشرق الأوسط”.

ومن المقرر أن عقد ستويكوفيتش ينتهي مع الفيحاء بنهاية شهر يونيو من العام الحالي 2022، لذلك يمكنه التوقيع مجاناً لأي فريق آخر بشرط عدم وصوله إلى اتفاق بشأن التجديد مع ناديه الحالي، لذلك فإن الحارس البالغ من العمر 38 عاماً قد يكون الصفقة الأولى للنصر خلال الميركاتو الصيفي.