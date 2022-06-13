المرور تتوعد المُفحطين بـ 60 ألف ريال غرامة وعقوبات أخرى

الرياض(صدى):

نبهت الإدارة العامة للمرور بالعقوبات المقررة بحق مرتكبي عقوبة التفحيط، والتي نصت عليها المادة 69 من نظام المرور.

وذكرت أنه يعاقب مرتكب مخالفة التفحيط في المرة الأولى حجز المركبة 15 يوماً، وغرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

وأضافت أنه في المرة الثانية يتم حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

وأشارت إلى أنه في حال المرة الثالثة يتم حجز المركبة وغرامة مالية مقدارها 60 ألف ريال ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة و سجنه.

وأكدت أنه يستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة للمركبات المستأجرة أو المسروقة.