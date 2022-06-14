أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 3.91154، العملة مقابل الريال الواحد 0.25565

– الدولار: 3.75166، العملة مقابل الريال الواحد 0.26655

– درهم إماراتي: 1.02139، مقابل الريال الواحد 0.97906

– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.71710

– دينار أردني: 5.29155، مقابل الريال الواحد 0.18898

– دينار كويتي: 12.21931 مقابل الريال الواحد 0.08184

– دينار بحريني: 9.95246، مقابل الريال الواحد 0.10048

– الريال القطري: 1.02891، مقابل الريال الواحد 0.97190

-الدرهم المغربي: 0.37396مقابل الريال الواحد 2.67410

– الجنيه المصري: 0.20032، مقابل الريال الواحد 4.99195