أسعار العملات مقابل الريال اليوم
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
– اليورو: 3.91154، العملة مقابل الريال الواحد 0.25565
– الدولار: 3.75166، العملة مقابل الريال الواحد 0.26655
– درهم إماراتي: 1.02139، مقابل الريال الواحد 0.97906
– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.71710
– دينار أردني: 5.29155، مقابل الريال الواحد 0.18898
– دينار كويتي: 12.21931 مقابل الريال الواحد 0.08184
– دينار بحريني: 9.95246، مقابل الريال الواحد 0.10048
– الريال القطري: 1.02891، مقابل الريال الواحد 0.97190
-الدرهم المغربي: 0.37396مقابل الريال الواحد 2.67410
– الجنيه المصري: 0.20032، مقابل الريال الواحد 4.99195
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