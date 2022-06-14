وظائف تعليمية شاغرة لدى مدارس العلم النافع الأهلية بمكة
كشفت مدارس العلم النافع الأهلية (بنين) بمكة المكرمة، عن توفر وظائف تعليمية في بعض التخصصات للعام الدراسي 1444هـ.
وأوضحت المدارس، أن التخصصات (موعد المقابلة): يوم الأربعاء 1443/11/16هـ (الساعة التاسعة): (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الدراسات الاجتماعية، التربية الفنية)، بينما يوم الخميس 1443/11/17هـ (الساعة التاسعة): (الفيزياء، الـرياضيات، الكيمياء).
واشترطت المدارس، أن يكون المتقدم: سعودي الجنسية، حاصل على بكالوريوس، خبرة مناسبة، بينما مكان المقابلة: مكة المكرمة – حي الخالدية 2 – تقدم الأوراق بالإدارة العامة للمدارس مبنى ثانوية العلم النافع بجوار مطعم الباني على الدائري الثالث.
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