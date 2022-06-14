وظائف تعليمية شاغرة لدى مدارس العلم النافع الأهلية بمكة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مدارس العلم النافع الأهلية (بنين) بمكة المكرمة، عن توفر وظائف تعليمية في بعض التخصصات للعام الدراسي 1444هـ.

وأوضحت المدارس، أن التخصصات (موعد المقابلة): يوم الأربعاء 1443/11/16هـ (الساعة التاسعة): (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الدراسات الاجتماعية، التربية الفنية)، بينما يوم الخميس 1443/11/17هـ (الساعة التاسعة): (الفيزياء، الـرياضيات، الكيمياء).

واشترطت المدارس، أن يكون المتقدم: سعودي الجنسية، حاصل على بكالوريوس، خبرة مناسبة، بينما مكان المقابلة: مكة المكرمة – حي الخالدية 2 – تقدم الأوراق بالإدارة العامة للمدارس مبنى ثانوية العلم النافع بجوار مطعم الباني على الدائري الثالث.