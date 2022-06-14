مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع

الرياض(صدى):

أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الثلاثاء، على تراجع بنسبة 0.3 % مغلقا عند 12021 نقطة (- 33 نقطة)، مسجلا أدنى إغلاق منذ يناير الماضي، أي منذ 5 أشهر، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9 مليارات ريال.

وشهدت الجلسة تراجعا لأغلب الأسهم المتداولة، تقدمها سهما “أرامكو السعودية” و”مصرف الراجحي” بنسبة 1 % عند 39.05 ريال و90.10 ريال على التوالي.

وأنهت أسهم “سابك” و”الأهلي السعودي” و”اس تي سي” و”اتحاد اتصالات” و”جبل عمر” و”كهرباء السعودية” و”بترورابغ” و”المتقدمة” تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و4 %.

وتصدرت أسهم “متطورة” و”التطويرية الغذائية” و”بحر العرب” تراجعات اليوم بالنسبة القصوى أو قريبة منها.

في المقابل، ارتفعت أسهم “”سبكيم العالمية” و”الأبحاث والإعلام” و”معادن” و”المواساة” و”المجموعة السعودية” و”السعودي الفرنسي” و”بنك الرياض” و”اللجين” بنسب تراوح بين 2 و4 %.

وتصدر سهما “سايكو” و”تكافل الراجحي” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى.

وفيما يخص الصناديق المتداولة، تراجع صندوق “البلاد للذهب” بنسبة 1 % عند 9.96 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 221 ألف وحدة.