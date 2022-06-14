شاهد.. الزعاق يوضح أكبر البراكين الخامدة في المملكة وعددها
تحدث الخبير الفلكي خالد الزعاق، عن أكبر البراكين الخامدة في المملكة، وعددها، قائلا:”أكبر رقعة في العالم تحتوي على فوهات براكين خامدة منذ آلاف السنين بالمملكة”.
وأشار خالد الزعاق:”المملكة تحتوي على قرابة 2500 فوهة بركان فأكبرها حفر كشب، أو مقلع طمية الواقعة بالطائف”، مبينا:”الثانية هي فوهة الهتيمة الواقعة بطابة حائل”.
وتابع:”حائل تحيط بها البراكين الخامدة منذ آلاف السنين عبر مواقع مختلفة في الحرات المشهورة الهتيمة، وطابة وجبل القدر والجبل الأبيض”.
ما هي أكبر البراكين الخامدة في السعودية وكم عددها؟
التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق.#نشرة_الرابعة#السعودية@dralzaaq pic.twitter.com/JQrg9lmtJW
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) June 14, 2022
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