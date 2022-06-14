شاهد.. الزعاق يوضح أكبر البراكين الخامدة في المملكة وعددها 

الرياض(صدى):

تحدث الخبير الفلكي خالد الزعاق، عن أكبر البراكين الخامدة في المملكة، وعددها، قائلا:”أكبر رقعة في العالم تحتوي على فوهات براكين خامدة منذ آلاف السنين بالمملكة”.

وأشار خالد الزعاق:”المملكة تحتوي على قرابة 2500 فوهة بركان فأكبرها حفر كشب، أو مقلع طمية الواقعة بالطائف”، مبينا:”الثانية هي فوهة الهتيمة الواقعة بطابة حائل”.

وتابع:”حائل تحيط بها البراكين الخامدة منذ آلاف السنين عبر مواقع مختلفة في الحرات المشهورة الهتيمة، وطابة وجبل القدر والجبل الأبيض”.