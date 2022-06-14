بالفيديو .. صداقة شابتان تتحول إلى مشروع مقهى ناجح في عرعر

عرعر(صدى):

تمكنت شابتان في عرعر من افتتاح مقهى للقهوة السعودية، رغم الصعوبات التي واجهتهما بسبب جائحة كورونا، وذلك بفضل صداقتهما ورغبتهما في العمل وتحقيق النجاح.

وذكرت منى الرويلي، صاحبة مقهى “شارع الفيروز” أن رؤية المملكة وتمكين المرأة شجعتهما على إقامة المشروع ، وذلك بحسب ما ذكرته في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأضافت صديقتها الطاف العنزي أنها تشاركت مع صديقتها منى أفكار عديدة من الصغر بعمر 15، وأسفرت هذه الأفكار عن التعاون معا في تأسيس المقهى الذي أصبح مزارا لسكان المنطقة.