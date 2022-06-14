صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة
أعلن صندوق الاستثمارات العامة بدء التقديم في برنامج صندوق الاستثمارات العامة وماجك ليب، لإتاحة فرصة تدريب استثنائية للخريجين.
وأوضح الصندوق معايير القبول:
1- سعودي الجنسية.
2- الدرجة العلمية (خريجي مرحلة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه).
3- الخبرة (مجال دراسة ذو صلة، أو خبرة في الأبحاث أو خبرة عملية).
4- اللغة (لغة إنجليزية ممتازة).
5- المعدل التراكمي (المعدل التراكمي لا يقل عن 3 من 4 أو ما يعادله).
6- الالتزام (التفرغ التام للبرنامج).
وأشار إلى أن التقديم مُتاح من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/11/15هـ الموافق 2022/06/14م، من خلال الموقع
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