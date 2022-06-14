النمر يوجه نصيحة لمريض القلب قبل خلع الضرس 

أميرة خالد(صدى):

وجه استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، نصيحة لمريض القلب الذي معه صمام معدني قبل خلع الضرس.

وقال خالد النمر:”قبل خلع الضرس في مريض القلب الذي معه صمام معدني يجب التنسيق بين طبيب الأسنان والقلب بوضع خطة علاجية لإيقاف حبوب المسيل وأخذ إبر مُسيلة بتفصيلٍ مُعيّن وأخذ المضاد الحيوي المناسب قبل عملية خلع الضرس”.

وكان خالد النمر، حذر النساء من ارتداء المشد في المناسبات، قائلا:”للنساء: أتمنى أن يكون لديك قناعة نفسية ورضى تام بشكلك الخارجي بالذات في المناسبات الإجتماعية لذلك أنصحك طبياً بالابتعاد عن كثرة لبس المَشَدّ.