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النيابة العامة توضح الأنظمة الجزائية تجاه المضبوطات

النيابة العامة توضح الأنظمة الجزائية تجاه المضبوطات
الرياض(صدى):

أكدت النيابة العامة، أن الأنظمة الجزائية تحيط المضبوطات بحماية مشددة من خلال رسم إجراءات دقيقة لتحريزها وآلية حفظها.

وقالت النيابة:” أن المضبوطات، إذا كانت من النقود، فتجرد ويبين نوعها ومقدارها، وتودع لدى الجهة المختصة.”

وأضافت :” أنها إذا كانت من الأشياء الثمينة فتجرد وتوصف وتصور، ويبين مقدارها بالكيل أو الوزن أو العد، وتودع لدى الجهة المختصة”.

وأفادت بأن ذلك وفقًا للفقرة 3 من المادة 35 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.


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