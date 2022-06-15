‏بالفيديو.. الروقي: لجان اتحاد الكرة تقوم برتويت لأي طلب يقدم من نادٍ

طلال الغامدي(صدى):

انتقد الناقد الرياضي فهد الروقي، لجان اتحاد كرة القدم، لافتة إلى أنها تقوم بـ”رتويت” لأي طلب يقدم من نادٍ، كما حدث في قضية النصر واللاعب محمد كنو.

وقال فهد الروقي، خلال برنامج “الحصاد الرياضي” عبر قناة “24 الرياضية”، أن لجان اتحاد الكرة تقوم بـ”رتويت” لأي نادٍ يطالب بطلباته، وذلك مثلما فعلت مع كنو ونفذت جميع طلبات النصر.

وأشار الروقي، إلى أن إدارة النصر طالبت بعقوبة 27 مليون ريال واستأنفت تطالب بـ36 مليون؛ لأَن ذلك هو حجم الدين الذي عليها.