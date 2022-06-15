المرور يذكر عقوبات التفحيط

الرياض(صدى):

ذكرت الإدارة العامة للمرور، أن المادة 69 من نظام المرور تعاقب مرتكب مخالفة التفحيط بالحبس والغرامة، وتختلف الحالة حسب عدد مرات المخالفة.

وأوضح المرور، أن العقوبة في المرة الأولى حجز المركبة 15 يوماً، وغرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

وأكد أنه في المرة الثانية يتم حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه، وفي المرة الثالثة حجز المركبة وغرامة مالية مقدارها 60 ألف ريال.

وأشار إلى أن من ثم يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه أو دفع قيمة المثل للمركبة المؤجرة أو المسروقة أو سجنه، مستثنيًا من حالتَي الحجز والمصادرة المركبات المستأجرة والمسروقة.