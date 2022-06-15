مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع

الرياض(صدى):

أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الأربعاء، على تراجع بنسبة 0.4 % دون مستوى الـ12000 نقطة لأول مرة منذ يناير 2022، أي منذ 5 أشهر، عند 11979 نقطة (- 42 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.4 مليار ريال.

وتراجع سهم “أرامكو السعودية” بنسبة 2 % عند 38.45 ريال، وهبط سهما “مصرف الراجحي” و”سابك” بنسبة 1 % عند 89.50 ريال و107 ريالات، على التوالي.

وأنهت أسهم “بترورابغ” و”مجموعة صافولا” و”بنك الرياض” و”علم” و”بنك الجزيرة” و”المتقدمة” تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 2 و6 %.

وتراجع سهم “بحر العرب” اليوم بالنسبة القصوى عند 108.60 ريال، ويشهد السهم تراجعا متواصلا منذ 8 جلسات سجل خلالها انخفاضا بنسبة تصل لـ40 %.

كما تراجع سهما “صادرات” و”أنعام القابضة” بالنسبة القصوى.

في المقابل، ارتفع سهم “المراكز العربية” بنسبة 4 % عند 20.06 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت توقيع اتفاقية مع “الرياض المالية” لتأسيس صندوقين عقاريين بحجم 6.2 مليار ريال.

وتصدر سهم “وفرة” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 49.10 ريال، وسط تداولات قليلة لم تتجاوز الـ8 آلاف سهم، عقب موافقة الجمعية العمومية على زيادة رأس المال عن طريق طرح حقوق أولوية.

وارتفع سهم “دار الأركان” بنسبة 4 % عند 14.30 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ 4 سنوات، وسط تداولات بلغت نحو 43.4 مليون سهم، منها 14 مليون سهم عن طريق صفقة خاصة بسعر 13.50 ريال للسهم.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، ارتفع صندوقي “الرياض ريت” و”تعليم ريت” بنسبة 3 %.