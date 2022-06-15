بايرن ميونخ يقترب من ضم ماني

وكالات(صدى):

توصل السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، لاتفاق شفهي مع إدارة بايرن ميونخ من أجل الانتقال إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي الحالي.

ومن المتوقع أن ساديو ماني سيوقع عقدا مدته 3 سنوات، وستدخل المحادثات مع ليفربول في مراحلها النهائية، بعد تقديم بايرن لعرض جديد.

ويعلم ليفربول أن ماني يريد الانتقال لبايرن ميونخ، وأن الاتفاق تم بين الطرفين.

يذكر أن تعاقد ماني مع ليفربول،يمتد لنهاية الموسم المقبل، لكنه أبلغ النادي بقرار الرحيل هذا الصيف، بعدما دخل في مفاوضات مع بايرن ميونخ.