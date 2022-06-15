وزارة الصحة تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة ‏الصحة بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج التعقيم الطبي.

وأوضحت الأكاديمية الصحية أن أهدافها :

-التدريب بهدف خلق فرص عمل تساهم بتوطين القطاع الصحي.

-رفع المستوى المعرفي وتأهيل العاملين في القطاع الصحي لتمكين أهداف التحول الصحي.

-خلق بيئة عمل محفزة للكفاءات والمواهب الوطنية.

تحقيق التميز في مجال الحوكمة وقياس مستوى التدريب الصحي المهني.

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم متاحا من الآن، من خلال الموقع هنا