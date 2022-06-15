وزارة الصحة تعلن عن وظائف شاغرة
أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج التعقيم الطبي.
وأوضحت الأكاديمية الصحية أن أهدافها :
-التدريب بهدف خلق فرص عمل تساهم بتوطين القطاع الصحي.
-رفع المستوى المعرفي وتأهيل العاملين في القطاع الصحي لتمكين أهداف التحول الصحي.
-خلق بيئة عمل محفزة للكفاءات والمواهب الوطنية.
تحقيق التميز في مجال الحوكمة وقياس مستوى التدريب الصحي المهني.
وأشارت الوزارة إلى أن التقديم متاحا من الآن، من خلال الموقع هنا
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