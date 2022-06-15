آل معمر: النصر يمتلك أكبر قاعدة جماهيرية في المملكة

نواف السالم(صدى):

قال رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، إن فريقه يمتلك أكبر قاعدة جماهيرية في المملكة.

وأوضح مسلي آل معمر: “النصر هو صاحب أكبر قاعدة جماهيرية في المملكة، وهذا شيء معروف”.

وتابع: “حينما نذهب إلى أي مكان نجد النصراويين موجودين وحاضرين وهم الأغلب في المملكة”.