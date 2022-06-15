آل معمر: النصر يمتلك أكبر قاعدة جماهيرية في المملكة
قال رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، إن فريقه يمتلك أكبر قاعدة جماهيرية في المملكة.
وأوضح مسلي آل معمر: “النصر هو صاحب أكبر قاعدة جماهيرية في المملكة، وهذا شيء معروف”.
وتابع: “حينما نذهب إلى أي مكان نجد النصراويين موجودين وحاضرين وهم الأغلب في المملكة”.
عميدي[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 37 دقيقة
تضحك على جماهير النصر ..
الفريق يبحث عن بطولات وإنجازات أما الشعبيه الجماهيرية فهي بين العميد والزعيم واما النصر فهو أكثر بيانات واحتجاجات وشكاوي وهذا هو الواقع .
،،،،،،[ عدد التعليقات: 4202 ] نشر منذ 34 دقيقة
ههههههه يمتلك أكبر قاعدة اسمنتية لجدار عالميتكم المضروبة ومعلق على الجدار خرقة الصرامي،، الآسيوية صعبة قوية ها ها ها ها ها انا فقراوي قرنبعاوي وعلى الآسيوية ماني قاوي