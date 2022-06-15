شاهد.. الشثري: من أحرَم في الميقات ووصل إلى مكة لا يلزمه أداء العمرة مباشرة

الرياض(صدى):

رد الشيخ سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، على سؤال “هل يلزم أداء العمرة في نفس يوم القدوم إلى مكة؟”.

وقال سعد الشثري:”من أحرَم في الميقات ووصل إلى مكة لا يلزمه أداء العمرة مباشرة ويجوز له التأخير”.

وأشار:” النبي “صلى الله عليه وسلم” كان إذا قدم إلى مكة وقف بمكان وبات فيه فإذا أصبح اغتسل ثم ذهب إلى مسجد الكعبة فطاف ثم سعى”.

وتابع:”لا حرج عليها في كونها تؤخر عمرتها يوم أو يومين بعد قدومها إلى مكة”.