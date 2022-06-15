شاهد.. الشثري: من أحرَم في الميقات ووصل إلى مكة لا يلزمه أداء العمرة مباشرة
رد الشيخ سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، على سؤال “هل يلزم أداء العمرة في نفس يوم القدوم إلى مكة؟”.
وقال سعد الشثري:”من أحرَم في الميقات ووصل إلى مكة لا يلزمه أداء العمرة مباشرة ويجوز له التأخير”.
وأشار:” النبي “صلى الله عليه وسلم” كان إذا قدم إلى مكة وقف بمكان وبات فيه فإذا أصبح اغتسل ثم ذهب إلى مسجد الكعبة فطاف ثم سعى”.
وتابع:”لا حرج عليها في كونها تؤخر عمرتها يوم أو يومين بعد قدومها إلى مكة”.
#فتاوى | الشيخ سعد الشثري: من أحرَم في الميقات ووصل إلى مكة لا يلزمه أداء العمرة مباشرة ويجوز له التأخير. #قناة_السعودية pic.twitter.com/T3N3zAOtXN
— قناة السعودية (@saudiatv) June 15, 2022
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