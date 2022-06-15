شاهد.. شاب مبتعث لدراسة السياحة والفندقة في سويسرا يروي تفاصيل لقائه بوزير التجارة

الرياض(صدى):

روى الشاب عبد الرحمن باصرة، مبتعث لدراسة السياحة والفندقة في سويسرا، تفاصيل دراسته في الخارج ولقائه بالوزير ماجد القصبي.

وقال الشاب :” أدرس السياحة والفنادق في سويسرا، ومطلوب مننا تدريبين خلال ثلاث سنين ونصف من البكالوريوس، والجامعة ساعدتني كثيرا وبعد عرض السي في الخاص بي تم قبولي للعمل في المطعم”.

وأضاف ” لقائي بوزير التجارة ماجد القصبي، حفزني كثيراً، فبعد النصائح التي قالها لي والتشجيع، أصبح الحماس عندي مرتفع لأن أكون شخص كبير وذو مكانة “.

فيديو | "كلمات وزير التجارة حفزتني ونصائحه أفادتني".. عبد الرحمن باصرة.. شاب مبتعث لدراسة السياحة والفندقة في سويسرا يروي تفاصيل دراسته في الخارج ولقائه بالوزير ماجد القصبي#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/9AaOLQxH7I — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 15, 2022

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