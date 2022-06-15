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  3. شاهد.. شاب مبتعث لدراسة السياحة والفندقة في سويسرا يروي تفاصيل لقائه بوزير التجارة

شاهد.. شاب مبتعث لدراسة السياحة والفندقة في سويسرا يروي تفاصيل لقائه بوزير التجارة

شاهد.. شاب مبتعث لدراسة السياحة والفندقة في سويسرا يروي تفاصيل لقائه بوزير التجارة
الرياض(صدى):

روى الشاب عبد الرحمن باصرة، مبتعث لدراسة السياحة والفندقة في سويسرا، تفاصيل دراسته في الخارج ولقائه بالوزير ماجد القصبي.

وقال الشاب :” أدرس السياحة والفنادق في سويسرا، ومطلوب مننا تدريبين خلال ثلاث سنين ونصف من البكالوريوس، والجامعة ساعدتني كثيرا وبعد عرض السي في الخاص بي تم قبولي للعمل في المطعم”.

وأضاف ” لقائي بوزير التجارة ماجد القصبي، حفزني كثيراً، فبعد النصائح التي قالها لي والتشجيع، أصبح الحماس عندي مرتفع لأن أكون شخص كبير وذو مكانة “.

 


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