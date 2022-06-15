”الحج والعمرة“ تنهي إجراء القرعة الإلكترونية للحجّاج من داخل المملكة

مكة المكرمة(صدى):

أنهت وزارة الحج والعمرة إجراء القرعة الإلكترونية للحجّاج من المواطنين والمقيمين ة داخل المملكة، لموسم حجّ 1443هـ.

و أعلنت وزارة الحج عن تسجيل 297,444 طلبا ضمن القرعة الإلكترونية لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة العربية السعودية.. منها 62% لفئة الذكور، و38% لفئة الإناث.

وأوضحت أن إجمالي أعداد الطلبات المكتملة تجاوزت 217 ألف طلب عبر تطبيق “اعتمرنا” والبوابة الإلكترونية لحجاج الداخل، وستُرسَل رسالة (SMS) للمؤهلين اليوم تمهيداً لإتمام السداد خلال مدة 48 ساعة بوسائل الدفع المعتمدة.

ولفتت إلى أن فئة الشباب شكلت من 31 – 40 سنة أعلى نسبة من إجمالي الطلبات بواقع 38%، بعدها الفئة العمرية من 21 – 30 سنة بمعدل 23%، ثم الفئة العمرية ما بن 41 – 50 سنة بنسبة 21%، ونسبة 12% للفئة العمرية من 51 سنة إلى ما دون 65 سنة، وكانت الفئة الأقل لمن لم تتجاوز أعمارهم 20 سنة.

وأفاد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن النظام الإلكتروني يحدد في عملية الاختيار عدة شروط، أبرزها: ألا يزيد عمر المتقدم عن 65 عاماً ميلادياً، واكتمال التحصين بحسب الحالة في تطبيق “توكلنا”.