نتفليكس تعلن عن مسابقة واقعية مستمدة من لعبة الحبار بجائزة ضخمة

وكالات(صدى):

أعطت خدمة البث الضوء الأخضر “لأكبر منافسة واقعية لها على الإطلاق” تحت اسم “لعبة الحبار”، ومن هنا لم يعد المسلسل الأكثر مشاهدة على شبكة نتفليكس، مجرد مسلسل تلفزيوني خيالي.

وقالت نتفليكس أن المسابقة تضم 456 لاعبا، وتبلغ قيمة الجائزة 4.56 مليون دولار، مبينة إنها أكبر جائزة في تاريخ برامج الواقع التلفزيونية.

وأفادت أن “لعبة الحبار” أكثر المسلسلات مشاهدة على المنصة، حيث يتناول قصة متسابقين يعانون ضائقة مالية ويلعبون ألعاب أطفال للحصول على فرصة لكسب مبالغ مالية تغير حياتهم.

وقالت نتفليكس إن الموسم الأول يحمل الرقم القياسي باعتباره المسلسل الأكثر شعبية على الشبكة على الإطلاق، حيث بلغ حجم مشاهداته أكثر من 1.65 مليار ساعة في أول 28 يوما.

وأشارت إلى أن المسابقة ستشمل ألعابا مستوحاة من المسلسل الأصلي، إلى جانب إضافات أخرى، مبينة أن التصوير سيتم في المملكة المتحدة، وتقوم حاليا بجمع مشاركين ممن يتحدثون باللغة الإنجليزية فقط.