السيرة الذاتية لرئيس الحكومة الصومالية الجديد حمزة عبدي بري

مقديشو(صدى):

قرر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الأربعاء، تعيين حمزة عبدي بري رئيسا للوزراء، واصفا إياه بأنه ”الرجل المناسب في هذه المرحلة الجديدة“.

ويعتبر حمزة عبدي بري،المولود عام 1974، رئيس الوزراء الحادي والعشرون منذ تأسيس جمهورية الصومال في العام 1960.

وتلقى تعليمه الأساسي والثانوي في مدارس مجمع أم القرى في العاصمة مقديشو، لينتقل بعدها إلى اليمن للدراسة الجامعية حيث حصل على بكالوريوس في العلوم الإدارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا، كما نال لاحقا درجة ماجستير في نفس التخصص من جامعة في ماليزيا.

وبعد عودته إلى البلاد، عمل حمزة عبدي بري محاضرا في جامعة كسمايو الصومالية من العام 2006-2011، كما عمل أيضا أستاذا في جامعة مقديشو، بالإضافة إلى عمله كمدير لمركز الشاهد للبحوث والدراسات الإعلامية.

تولى في العام 2012 منصب الأمين العام لـ”حزب العدالة والتنمية”، وهو الحزب الذي ترأسه الرئيس الصومالي الحالي حسن شيخ محمود، قبل أن يغير اسمه لاحقا إلى ”السلام والتنمية“، ومن هنا بدأت علاقته بالرئيس الجديد الذي اختاره لقيادة حكومة صومالية جديدة في ظل وضع تعاني فيه البلاد من عديد الأزمات.