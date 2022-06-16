الاتحاد يستقطب لاعب الزمالك المصري طارق حامد

طلال الغامدي(صدى):

كشف اللاعب المصري السابق أحمد حسام ميدو، أن طارق حامد لاعب وسط الزمالك أتم اتفاقه مع فريق الاتحاد للانتقال إلى صفوفه في الموسم الجديد.

وقال ميدو عبر برنامج الريمونتادا، إن طارق حامد لن يكون لاعباً في الزمالك خلال الموسم الجديد بعد أن استقر على الرحيل عقب نهاية عقده.

وطالب ميدو لاعب الزمالك، بمصارحة مسؤولي ناديه بأنه وقع لفريق آخر أو أتم اتفاقه مع الاتحاد مؤكداً أنه لا بد من نهاية مميزة في هذه العلاقة خاصة أن طارق حامد لاعب صاحب تاريخ كبير في الزمالك -على حد قوله-.