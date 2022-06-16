استئناف جدة ترفع حكم القتل عن حدث طعن شخصًا استدرجه لغرض سيئ

جدة(صدى):

قررت محكمة الاستئناف بجدة، نقض حكماً يقضي بقتل حدث 15 عاما إثر قتله لآخر، بعد أن ثبت لها أن ما أقدم عليه من باب الدفاع عن النفس.

وكان أحد الأشخاص قد استدرج الحدث لأحد الأماكن المسورة على سبيل الحيلة، لغرض سيئ، ليبدأ الحدث في المقاومة والاستغاثة، وحينما لم يجد سبيلاً من النجاة سدد للمعتدي عدة طعنات توفي على إثرها، بحسب الوطن.

وبعد عدة جلسات في المحكمة الجزائية بجدة، أصدرت الدائرة المشتركة، حكمها بقتل الحدث قصاصاً، لترفع بعد ذلك وجوباً إلى محكمة الاستئناف، فيما ظهر للمحكمة أن ما أقدم عليه الحدث هو من باب الصيالة ودفعاً للضرر عن نفسه.

وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل الحدث فيما يتعلق بالحق الخاص، مستندة في حكمها إلى مجموعة من القرائن القوية منها تطابق أقواله مع جاء في وقائع القضية، إضافة إلى التقرير الطبي المتضمن وجود جروح في يده مع ظهور خدوش وسحجات في العنق مما يقوي ادعاء الحدث بأنه كان في حالة دفاع شرعي.