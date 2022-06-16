أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 3.91820، العملة مقابل الريال الواحد 0.25522

– الدولار: 3.75223، العملة مقابل الريال الواحد 0.26651

– درهم إماراتي: 1.02154، مقابل الريال الواحد 0.97891

– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.70709

– دينار أردني: 5.29234، مقابل الريال الواحد 0.18895

– دينار كويتي: 12.21591 مقابل الريال الواحد 0.08186

– دينار بحريني: 9.95398، مقابل الريال الواحد 0.10047

– الريال القطري: 1.02907، مقابل الريال الواحد 0.97176

-الدرهم المغربي: 0.37155مقابل الريال الواحد 2.69424

– الجنيه المصري: 0.19995، مقابل الريال الواحد 5.00122