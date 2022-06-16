مياه جازان بدأت تشغيل شبكات المياه بمحافظة العيدابي

الرياض(صدى):

بدأت شركة المياه الوطنية، ممثلة بوحدة أعمال المياه بمنطقة جازان ضخ المياه بعد تشغيلها منظومة نقل المياه من محافظة صبيا إلى محافظة العيدابي، بالإضافة إلى تشغيل شبكات مياه بمحافظة العيدابي لعدد 48 قرية.

وقالت الشركة: ” القرى المستفيدة هي: (قائم العرب – الفقاص – الفطحة – القاحطي – الموقعة – المحافظة الضحوي – المرور – السوق القديم – مشعوي – الجامع الكبير – أبو العدنة – الورود – العطبة – سر عيسى – البلدية سابقا – المهدج – الدمنة – الخلية – المراويغ – المرماد الغربي – المرماد الشرقي – المسلخ – الخزان العالي – قاع قصي – الخطو – الزمر – البويرة الغربي – البويرة الشرقي – الشرطة – ثاهر الجنون – لحج الحثول – معصور – الوشايا – مطرح السيد – الارواق – الراحة – باطن العشرة – العشبة – الزاملة – عردود – جوشب – مصلوم – عطوان – السيمران – صليبة – الكدى – المرماد الجنوبي).

وأبانت أن المشروع يأتي بهدف تعزيز منظومة المياه في المنطقة، وزيادة نسب التغطية، وتحسين الكفاء التشغيلية للخدمات المائية في المحافظة.

وأكد المهندس بندر ناصر جبر مدير عام وحدة أعمال المياه بمنطقة جازان، أن الخطوط الناقلة والشبكات التي نفذت بلغت نحو 290 كم طولي، بالإضافة إلى عدد 2450 توصيلة منزلية، وعدد خزان واحد بسعة 6000 م3، لخدمة أكثر من 22500 مستفيد، بكمية مياه تصل إلى 6000م3/يوم، وعدد ساعات ضخ تصل إلى 10 ساعة باليوم.

ويأتي ذلك بهدف رفع نسب التغطية بالمياه، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والمساهمة في الحد بشكل كبير من أزمة المياه في محافظات العيدابي والداير وفيفا وهروب، فضلًا عن الاستغناء عن جزء من الآبار، واستبدالها بمياه التحلية.

ودعا مدير عام وحدة أعمال المياه بمنطقة جازان المستفيدين الذين تم تركيب العدادات لهم إلى زيارة الفرع الإلكتروني لشركة المياه الوطنية لتحديث بياناتهم، وطلب تفعيل الخدمة، مشيرًا إلى أنه يمكن للمستفيدين من خدمات المياه في القرى المغطاة بشبكات المياه، تقديم طلب الحصول على توصيلة منزلية جديدة عن طريق القنوات الرقمية لشركة المياه الوطنية.