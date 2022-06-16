وزير الشؤون الإسلامية: منابرنا خالية من الأفكار الدخيلة

الرياض(صدى):

أكد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن منابر المساجد والجوامع خالية من الأفكار الدخيلة.

وقال “آل الشيخ” عن تلك الأفكار: “إن أي دخيل على ديننا الذي أرسل به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لن نقبل به، فديننا كامل لا يحتاج أن يضاف عليه أو ينقص منه”.

وأضاف: “الدين واضح والشريعة واضحة، ومجتمعنا حريص على سلامة عقيدته ودينه، وحريص على أمنه والسمع والطاعة لولاة أمرنا”.

وأوضح أن ما قامت به الوزارة هو توضيح وتبيين لمن تأثر بهذه المناهج الدخيلة التي تخالف القرآن والسنة ومنهج السلف الصالح، وذلك حماية لفكره من التلوث بهذه المناهج وحماية لأفكار الناس والمجتمع، وذلك بحسب تصريحه لصحيفة “عكاظ”.