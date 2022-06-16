مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 154.09 نقطة ليقفل عند مستوى 11824.42 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 219 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 33 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 175 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات وفرة، والإنماء طوكيو مارين، واتحاد الاتصالات، وبوبا العربية، والاستثمار الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات تكافل الراجحي، والصادرات، وتهامة، وأنعام القابضة، وبحر العرب الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 10% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والراجحي، والأهلي، وأرامكو السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، وأس تي سي، ودار الأركان، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 202.75 نقطة ليقفل عند مستوى 21504.18 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 60 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر مليون سهم تقاسمتها 3615 صفقة.