فتح باب القبول للجامعيين في كلية الملك فهد الأمنية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول لحملة الشهادة الجامعية “بكالوريوس” من التخصصات المطلوبة للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (52) بكلية الملك فهد الأمنية؛ للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية، خلال المدة من يوم السبت الموافق 1443/11/19هـ الساعة 10 صباحًا حتى يوم الخميس الموافق 1443/11/24هـ الساعة 10 صباحًا، وذلك عبر منصة “أبشر توظيف” بوزارة الداخلية – على الرابط التالي من هنا.