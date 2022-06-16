سيدة تكتشف كاميرات مراقبة مخفية داخل كرسي وسقف منزلها

واشنطن(صدى):

أعلنت سيدة في فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية أنها عثرت على 10 كاميرات مراقبة مخفية داخل كرسي بمنزلها وفي الحمام وغرف النوم.

وأوضحت السيدة أنها استأجرت منزلا من خلال موقع يسمي «Airbnb»، مضيفة أن صديقتها اكتشفت وجود كامير مخفية في سقف المنزل.

وأشارت إلى أنهم حينها شعروا بالصدمة فخرجوا إلى خارج المنزل، ثم عادوا وبدأوا يبحثوا عن كاميرات أخرى حيث عثروا على 10 كاميرات، فقاموا بإبلاغ الموقع والشرطة فسارع الموقع بحذف البيت من قائمة المنازل التي يتم الإعلان عن تأجيرها، بجانب إعادة الأموال إلى السيدة، فيما لم تعثر بعدها الشرطة على أي كاميرات بعد تفتيش المنزل.