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  3. شاهد.. مختص يوضح ما ينقص المملكة لتتقدم بشكل أكبر في مؤشرات التنافسية العالمية

شاهد.. مختص يوضح ما ينقص المملكة لتتقدم بشكل أكبر في مؤشرات التنافسية العالمية

شاهد.. مختص يوضح ما ينقص المملكة لتتقدم بشكل أكبر في مؤشرات التنافسية العالمية
الرياض(صدى):

رد رئيس مركز التنافسية العالمية أرتورو بريس، على سؤال ” ما الذي ينقص المملكة لتتقدم بشكل أكبر في مؤشرات التنافسية العالمية؟”.

وقال أرتورو بريس:”مع إطلاق رؤية 2030 ارتقت المملكة في تصنيفها مباشرة لاشك أن كل الدول واجهت كثيرا بعد الجائحة وتأثرت المملكة “.

وتابع:”لا شك أن المملكة ستنتقل وتصبح من الدول التنافسية في العالم بفضل الموارد الطبيعية والازدهار السياسي والاستراتيجية الصحيحة”.


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