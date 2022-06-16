شاهد.. مختص يوضح ما ينقص المملكة لتتقدم بشكل أكبر في مؤشرات التنافسية العالمية

الرياض(صدى):

رد رئيس مركز التنافسية العالمية أرتورو بريس، على سؤال ” ما الذي ينقص المملكة لتتقدم بشكل أكبر في مؤشرات التنافسية العالمية؟”.

وقال أرتورو بريس:”مع إطلاق رؤية 2030 ارتقت المملكة في تصنيفها مباشرة لاشك أن كل الدول واجهت كثيرا بعد الجائحة وتأثرت المملكة “.

وتابع:”لا شك أن المملكة ستنتقل وتصبح من الدول التنافسية في العالم بفضل الموارد الطبيعية والازدهار السياسي والاستراتيجية الصحيحة”.