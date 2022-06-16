شاهد.. مختص يوضح ما ينقص المملكة لتتقدم بشكل أكبر في مؤشرات التنافسية العالمية
رد رئيس مركز التنافسية العالمية أرتورو بريس، على سؤال ” ما الذي ينقص المملكة لتتقدم بشكل أكبر في مؤشرات التنافسية العالمية؟”.
وقال أرتورو بريس:”مع إطلاق رؤية 2030 ارتقت المملكة في تصنيفها مباشرة لاشك أن كل الدول واجهت كثيرا بعد الجائحة وتأثرت المملكة “.
وتابع:”لا شك أن المملكة ستنتقل وتصبح من الدول التنافسية في العالم بفضل الموارد الطبيعية والازدهار السياسي والاستراتيجية الصحيحة”.
#نشرة_الرابعة | ما الذي ينقص #السعودية لتتقدم بشكل أكبر في مؤشرات التنافسية العالمية؟ رئيس مركز التنافسية العالمية أرتورو بريس يجيب pic.twitter.com/ybOCTFzsGd
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 16, 2022
اترك تعليقاً