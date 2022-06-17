وزارة الدفاع تفتح باب القبول لحملة الثانوية في الكليات العسكرية

فاطمة المالكي(صدى):

​أعلنت وزارة الدفاع مُمثلة في اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي (1444/1443هـ).

وأوضحت الوزارة شروط التقدم للوظيفة :

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة (ويستثنى من ذلك من ولد ونشأ مع والده الذي تواجد لظروف العمل أو الدراسة أو الإجازة خارج المملكة على أن لا يحمل جواز وجنسية البلد الذي ولد فيه).

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .- أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة التابعة لوزارة التعليم (انتظام نهاري) تخصص علوم طبيعية فقط لجميع الكليات وأن يكون من خريجي هذا العام ولا يقبل خريجو الأعوام السابقة.

3- أن لا تقل النسبة المئوية في الشهادة الثانوية عن (80%) للتخصص العلمي.

4- أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة وحاصلا على درجة لا تقل عن (60%) .

5- أن يكون قد أدى الاختبار التحصيلي وحاصلا على درجة لا تقل عن (60%).

6- أن يكون قد أدى اختبار الكفايات.

7- أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد عن (22) عاماً .

8- أن يجتاز الفحص الطبي (الأولي والنهائي) وكذلك المقابلة الشخصية.

9- أن يكون المتقدم غير متزوجاً.

10- أن يتناسب طوله مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى (165سم – 52كجم) والحد الأعلى (188سم – 95كجم).

11- لا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية وتعد نتائج الفحص الطبي نهائية ولا يحق للطالب المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية.

12- أن يجتاز اختبارات القبول الشامل واللياقة البدنية وأن يجتاز اختبار القدرات الخاصة للكليات التي تتطلب ذلك

وأشارت إلى أن التقديم يبدأ الخميس بتاريخ 1443/12/15هـ الموافق 2022/07/14م، من خلال الموقع هنا