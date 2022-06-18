  • السبت 18 يونيو

  1. الرئيسية
  2. أخبار الصفحة الرئيسية
  3. جستنيه: نتائج قضية حمد الله لن تسر النصراويين

جستنيه: نتائج قضية حمد الله لن تسر النصراويين

جستنيه: نتائج قضية حمد الله لن تسر النصراويين
نواف السالم(صدى):

صرح الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، بأن إدارة النصر لن تُسر من نتائج قضيتها مع نادي الاتحاد، بخصوص اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله.

ولا تزال جماهير ناديي النصر والاتحاد تترقب القرار النهائي بشأن شكوى النصر ضد الاتحاد والمغربي عبدالرزاق حمدالله.

وكانت إدارة النصر قد تقدمت بشكوى ضد نادي الاتحاد وحمد الله، لتفاوضهما أثناء سريان عقده مع النصر، ودعمه بأدلةً مثبتةً وفق تسجيلات صوتية، بحسب بيان صادر عن النادي.


الوسوم:, , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 938 ] نشر منذ 33 دقيقة

الله يشغلك بنفسك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.