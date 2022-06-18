جستنيه: نتائج قضية حمد الله لن تسر النصراويين
صرح الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، بأن إدارة النصر لن تُسر من نتائج قضيتها مع نادي الاتحاد، بخصوص اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله.
ولا تزال جماهير ناديي النصر والاتحاد تترقب القرار النهائي بشأن شكوى النصر ضد الاتحاد والمغربي عبدالرزاق حمدالله.
وكانت إدارة النصر قد تقدمت بشكوى ضد نادي الاتحاد وحمد الله، لتفاوضهما أثناء سريان عقده مع النصر، ودعمه بأدلةً مثبتةً وفق تسجيلات صوتية، بحسب بيان صادر عن النادي.
🗣 عدنان جستنيه – جدة:
نتائج قضية حمد الله لن تسر النصراويين..
الحصاد الرياضي …@Adnan_Jas pic.twitter.com/TW3Vv1tcVW
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 17, 2022
د.مسافات[ عدد التعليقات: 938 ] نشر منذ 33 دقيقة
الله يشغلك بنفسك