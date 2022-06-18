جستنيه: نتائج قضية حمد الله لن تسر النصراويين

نواف السالم(صدى):

صرح الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، بأن إدارة النصر لن تُسر من نتائج قضيتها مع نادي الاتحاد، بخصوص اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله.

ولا تزال جماهير ناديي النصر والاتحاد تترقب القرار النهائي بشأن شكوى النصر ضد الاتحاد والمغربي عبدالرزاق حمدالله.

وكانت إدارة النصر قد تقدمت بشكوى ضد نادي الاتحاد وحمد الله، لتفاوضهما أثناء سريان عقده مع النصر، ودعمه بأدلةً مثبتةً وفق تسجيلات صوتية، بحسب بيان صادر عن النادي.