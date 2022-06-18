سكني يحذر من بيع حجوزات الخيارات السكنية أو التنازل عنها بمقابل

الرياض(صدى):

أكد برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن بيع حجوزات الخيارات السكنية، أو التنازل عنها للآخرين بمقابل مالي مخالف للأنظمة.

وأوضح البرنامج، أن شراء حجوزات الخيارات السكنية مخالف للأنظمة والقوانين، وقد يترتب على ذلك سحب الخيار.

وأشار إلى أن نظام الحجز الإلكتروني موحد ويكون إبرام العقد الإلكتروني لتخصيص أرض من خلال تطبيق “سكني”، مبيناً أنه يتم الحجز بدون رسوم خدمة أو خلاف ذلك.

يذكر أن برنامج سكني، أعلن عن استفادة 66,180 أسرة سعودية منذ بداية العام حتى نهاية شهر مايو الماضي، من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونياً لمستفيديه ضمن إجراءات سهلة وميسرة.