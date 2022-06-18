رجل يلجأ للقضاء بعد تخطيط زوجته لقتله وهروبها مع عشيقها

القاهرة(صدى):

أقدم رجل في مصر على رفع دعوى طلاق ضد زوجته، وطلب حضانة بناته، موضحا أنها هربت بعد زواج دام 4 سنوات مع رجل آخر.

وأوضح الزوج أنه لاحظ على زوجته عدم سعادتها بحياتهما وافتعالها للمشكلات كل يوم لتترك المنزل، واعتقد أنها لا تحبه، وكان يحاول جاهدًا لإرضاءها.

وأشار إلى أنه بعد ولادة الطفلة الأولى، وبدأت تترك المنزل بالأسابيع، وحملت للمرة الثانية، لكن كانت تفكر في الإجهاض، لكه رفض وهددها، واشتكى لأهلها.

وأضاف: بعد ولادتها عرفت بالصدفة عن طريق عمتها أنها كانت تحب شابا قبل الزواج ووالدها رفض زواجها منه، وكانت بتتواصل معاه بعد زواجنا.

وأوضح أنه بعد مواجتها، تركت المنزل والبنات، وظل وأسرتها يبحثون عنها، وبعد مرور عدة أشهر علموا أنها هربت مع عشيقها، وتخطط لقتله لأخذ البنات.