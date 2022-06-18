محتال يستغل جهل امرأة باللغة العربية

أبوظبي(صدى):

استغل رجل محتال في الإمارات جهل مستثمرة آسيوية، باللغة العربية، ليجرها إلى توقيع بالتنازل عن بلاغها ضده، بعدما اختلس منها مبلغ 770 ألف درهم.

وكانت محكمة قضت بحبس المتهم ثلاثة أشهر بتهمة الاختلاس، وإبعاده عن الدولة، ما دفعه إلى الطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، كما طعنت النيابة العامة على الحكم، فانتهت المحكمة إلى الحكم عليه بغرامة 3000 درهم.

وطعن المتهم على حكم الاستئناف، مشيراً إلى أنه لم يتسلم من المجني عليها 770 ألف درهم محل الاتهام، وإنما تسلم منها 230 ألف درهم مقابل صفقة تجارية، وهي شراء فستق حلبي، وبعد أن استوردها لمصلحتها رفضت استلامها.

من جهتها، رفضت محكمة التمييز الطعن، موضحة أن الواقعة، حسبما استقر في يقينها، أن المتهم حصل على مبلغ 770 ألف درهم لتنفيذ صفقة تجارية، تتمثل في شراء فستق حلبي، لكنه استولى على المبلغ لنفسه.